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Кровавая разборка в мексиканской тюрьме: убито 28 человек

15 июня 2010 08:47
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Перестрелка произошла в тюрьме мексиканского штата Синалоа. Заключенные захватили оружие у охранников, после чего ворвались в соседний блок и убили 28 членов конкурирующей преступной группировки.Солдатам и полицейским потребовалось несколько часов, чтобы взять ситуацию под контроль. Несколько стражей порядка получили ранения. Столкновения в тюрьмах часто используются бандитами для побегов. Однако данный инцидент власти не связывают с попыткой заключенных незаконно покинуть исправительное учреждение. Сейчас в тюрьме для особо опасных преступников 1650 человек.
# происшествия

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