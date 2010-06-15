Кровавая разборка в мексиканской тюрьме: убито 28 человек

Перестрелка произошла в тюрьме мексиканского штата Синалоа. Заключенные захватили оружие у охранников, после чего ворвались в соседний блок и убили 28 членов конкурирующей преступной группировки.Солдатам и полицейским потребовалось несколько часов, чтобы взять ситуацию под контроль. Несколько стражей порядка получили ранения. Столкновения в тюрьмах часто используются бандитами для побегов. Однако данный инцидент власти не связывают с попыткой заключенных незаконно покинуть исправительное учреждение. Сейчас в тюрьме для особо опасных преступников 1650 человек.