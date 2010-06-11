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Криминальный передел сфер влияния в Кыргызстане?

11 июня 2010 17:55
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Новая волна насилия вспыхнула на юге Кыргызстана. Беспорядки охватили город Ош. Жертвами стали около 30 человек. Более 400 - ранены.

Погромы в городе начались минувшей ночью. Толпа агрессивной молодёжи, собравшаяся в центре города, грабила магазины и била витрины магазинов. Огнем было охвачено здание местного телеканала Ош-ТВ. На улицах слышна перестрелка. В городе объявлено чрезвычайное положение, введен комендантский час. Туда стянута военная техника и введены внутренние войска. Солдатам в случае опасности разрешено применять огнестрельное оружие.

По одной из версий, столкновения - следствие криминальной борьбы за передел сфер влияния. Ситуация в Кыргызстане остаётся напряжённая с начала апреля, когда в стране произошел государственный переворот. Тогда погиб 91 человек. Ещё более полутора тысяч получили ранения.

# происшествия

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