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Кота, застрявшего в моторном отсеке Peugeot, освободили спасатели

09 июля 2015 13:31
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Новости Беларуси.  В МЧС позвонила  женщина, которая рассказала, что под капотом машины оказался кот, самостоятельно оттуда выбраться не может, поскольку во время запуска двигателя попал в приводные ремни.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:
Оказалось, что животное забралось в моторный отсек автомобиля «Пежо», стоявшего на проспекте Победителей,23 корп.1, на территории автостоянки ФОЦ РУП «Комплекс по оказанию услуг имени П.М.Машерова». Работники МЧС делокировали застрявшего кота, который, к счастью, сильно не пострадал.

# происшествия # Несчастный случай

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