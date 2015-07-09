Кота, застрявшего в моторном отсеке Peugeot, освободили спасатели

Новости Беларуси. В МЧС позвонила женщина, которая рассказала, что под капотом машины оказался кот, самостоятельно оттуда выбраться не может, поскольку во время запуска двигателя попал в приводные ремни.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

Оказалось, что животное забралось в моторный отсек автомобиля «Пежо», стоявшего на проспекте Победителей,23 корп.1, на территории автостоянки ФОЦ РУП «Комплекс по оказанию услуг имени П.М.Машерова». Работники МЧС делокировали застрявшего кота, который, к счастью, сильно не пострадал.