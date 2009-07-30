Костер для 20 кг марихуаны

Крупнейшая в нынешнем году плантация марихуаны обнаружена и уничтожена сотрудниками милиции неподалеку от Скиделя.

У оперативников подразделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Ленинского РОВД областного центра появилась информация, что среди молодежи активно распространяется марихуана, которую выращивают где-то вблизи Гродно.

В течение нескольких суток удалось не только вычислить круг молодых людей, причастных к зелью, но и обнаружить саму плантацию. Она располагалась на заброшенном участке, рядом с жилым домом. В том, что это не дикорастущее зелье, у сыщиков не было никаких сомнений. Посадка была аккуратно замаскирована среди других насаждений, располагалась рядом с дорогой. От забора в глубину тянулась протоптанная дорожка, что означало постоянный приток клиентов.

Сыщикам потребовалось несколько часов, чтобы очистить три сотки и уничтожить в огне более 20 кг зелья, пишет «Рэспублiка».