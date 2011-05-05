Прямой эфир

Кортеж премьер-министра Турции забросали гранатами

05 мая 2011 08:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Турции расследуют попытку покушения на жизнь премьера страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Накануне на кортеж правящей партии было совершено вооружённое нападение.

Инцидент произошел в городе Кастамону на севере страны, где Эрдоган выступал на предвыборном митинге. Боевики забросали колонну машин гранатами, а затем открыли огонь. Один из автомобилей сопровождения загорелся. Погиб офицер полиции, ещё двое были ранены. Сам премьер не пострадал — он покинул место собрания на вертолёте.

Пока ни одна из радикальных организаций не взяла на себя ответственность за случившееся, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
04 мая 2011 17:23

Предприимчивый минчанин выручил на спекуляции валютой более 100 миллионов рублей

Наводнение в США: штаты Миссури, Иллинойс и Кентукки уходят под воду
04 мая 2011 12:23

Наводнение в США: штаты Миссури, Иллинойс и Кентукки уходят под воду

04 мая 2011 08:31

В Канаде произошла утечка нефти, крупнейшая за последние 18 лет