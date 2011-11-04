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Королева красоты организовала сеть поставок наркотиков, замаскировав её под модельный бизнес

04 ноября 2011 12:45
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Аргентинский суд приговорил к семи годам тюремного заключения телеведущую и бывшую колумбийскую королеву красоты.

31-летняя Анхи Сансельменте Валенсия признана виновной в организации сети поставок наркотиков из Латинской Америки в Европу, замаскированной под модельный бизнес. Вместе с манекенщицей к тюремному сроку приговорен и ее друг. По версии следствия, именно он был помощником Сансельменте в организации наркобизнеса.

На след преступников полицию вывела 21-летняя модель, которую задержали при попытке улететь из Канкуна в Европу. В сумках девушки обнаружили 55 килограммов кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото. Анхи Сансельменте Валенсия

Фото. Анхи Сансельменте Валенсия

# происшествия # Фотофакт

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