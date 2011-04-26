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Контрабандисты переплавляли партию сигарет из Беларуси в Литву по Неману в пластиковой бочке, отслеживая ее путь GPS-навигатором

26 апреля 2011 07:48
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Герметично запаянный контейнер запустили с белорусского берега Немана, чтобы уже через несколько километров он причалил к берегу соседней страны.

Перемещения бочки отслеживалось с помощью навигатора, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И, все же, необычный объект был замечен береговой охраной.

Сергей Шумейко, начальник пресс-службы Гродненской пограничной группы:
В настоящее время совместно с сотрудниками Гродненского УВД проводятся мероприятия по выявлению лиц, причастных к незаконной переправки сигарет по реке Неман контрабандным способом.

# происшествия # Фотофакт

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