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Контрабанда водки под прицелом

18 декабря 2007 18:07
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Партию нелегальной водки обнаружили сотрудники Комитета госконтроля Брестской области. Водка в объеме свыше 1 тысячи литров украинского производства не имела акцизных марок Республики Беларусь. Спиртное обнаружили в деревне Комаровка Брестского района. Водка находилась в одном из гаражей. Кто хозяин партии спиртного, а также владелец гаража - пока не установлено. Такой случай обнаружения бесхозной водки, говорят сотрудники Комитета госконтроля Брестской области, не первый.
# происшествия

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