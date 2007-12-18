Контрабанда водки под прицелом

Партию нелегальной водки обнаружили сотрудники Комитета госконтроля Брестской области. Водка в объеме свыше 1 тысячи литров украинского производства не имела акцизных марок Республики Беларусь. Спиртное обнаружили в деревне Комаровка Брестского района. Водка находилась в одном из гаражей. Кто хозяин партии спиртного, а также владелец гаража - пока не установлено. Такой случай обнаружения бесхозной водки, говорят сотрудники Комитета госконтроля Брестской области, не первый.