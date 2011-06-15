Контрабадисты везли в Украину 4 тонны топлива по лесным дорогам

В Брестской области пресечена попытка вывоза за рубеж крупной партии дизельного топлива: 4 тонны продукции контрабандисты пытались в обход государственных пунктов пропуска вывезти в Украину.

Интерес к такому нелегальному виду заработка очевиден. Разница на бензин, дизель, да и на другие виды товаров в Беларуси, существенная. У нас — дешевле, чем в Украине, Польше или Литве. За этим и гонятся спекулянты, игнорируя вступившее в силу постановление Совета министров, которое вводит ограничение на вывоз за пределы таможенного союза определенной группы товаров. Пересекать границу с полным баком топлива можно только раз в пять суток. А автомобили задержанных водителей были битком набиты канистрами.

Михаил Шарковский, руководитель пресс-службы управления КГБ по Брестской области:

За последние несколько дней сотрудниками КГБ задержаны 4 транспортных средства под управлением жителей приграничных районов Брестской области, пытавшихся вывезти порядка 4 тонн топлива на общую сумму 18 млн. рублей в Украину по лесным дорогам, минуя пункты пропуска.

В отношении задержанных составлены административные протоколы. В ближайшее время суд установит меру наказания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».