Консульство Греции в Берлине захватили демонстранты

Так они выражают протест в связи с убийством полицейскими в Афинах подростка. Сейчас полиция ведет переговоры и пытается убедить протестующих покинуть консульство. Тем временем, обстановка в Афинах временно нормализовалась. Власти обещают сделать все возможное, чтобы беспорядки не повторились. Напомним, в результате столкновений демонстрантов со стражами порядка ранения получили 40 человек. Полицейские, подозреваемые в убийстве подростка, арестованы. Им предъявлены официальные обвинения.