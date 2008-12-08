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Консульство Греции в Берлине захватили демонстранты

08 декабря 2008 15:49
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Так они выражают протест в связи с убийством полицейскими в Афинах подростка. Сейчас полиция ведет переговоры и пытается убедить протестующих покинуть консульство. Тем временем, обстановка в Афинах временно нормализовалась. Власти обещают сделать все возможное, чтобы беспорядки не повторились. Напомним, в результате столкновений демонстрантов со стражами порядка ранения получили 40 человек. Полицейские, подозреваемые в убийстве подростка, арестованы. Им предъявлены официальные обвинения.
# происшествия

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