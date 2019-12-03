Конфликт в автобусе: водитель показал фигу пассажиру, который хотел купить билет

Новости Беларуси. Фигура из трех пальцев вместо билета. Конфликт пассажира и водителя автобуса обсуждают минчане в сети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Видео снято самим пассажиром на мобильный телефон.

Все произошло в автобусе 73-го маршрута. По словам мужчины, он хотел купить билет у водителя. С 10-рублевой купюры сдачи у последнего не оказалось, и пассажир получил отказ.

Слово за слово – и ситуация вышла из под контроля. А грубый жест водитель показал в ответ на фотографирование его данных. В итоге словесной перепалки пассажир вынужден был покинуть салон.