Прямой эфир

Конфликт в автобусе: водитель показал фигу пассажиру, который хотел купить билет

03 декабря 2019 20:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Фигура из трех пальцев вместо билета. Конфликт пассажира и водителя автобуса обсуждают минчане в сети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Видео снято самим пассажиром на мобильный телефон.

Все произошло в автобусе 73-го маршрута. По словам мужчины, он хотел купить билет у водителя. С 10-рублевой купюры сдачи у последнего не оказалось, и пассажир получил отказ.

Слово за слово – и ситуация вышла из под контроля. А грубый жест водитель показал в ответ на фотографирование его данных. В итоге словесной перепалки пассажир вынужден был покинуть салон.

Конфликт в автобусе: водитель показал фигу пассажиру, который хотел купить билет-1

Конфликт в автобусе: водитель показал фигу пассажиру, который хотел купить билет-3

Впрочем, далеко не все встали на сторону обиженного минчанина. А оценку действиям водителя уже дают в автопарке.

Конфликт в автобусе: водитель показал фигу пассажиру, который хотел купить билет-6

# Общественный транспорт # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Чаще всего это травмы предплечья». Врач о ледовых травмах, а также какой должна быть зимняя обувь
03 декабря 2019 14:32

«Чаще всего это травмы предплечья». Врач о ледовых травмах, а также какой должна быть зимняя обувь

В Любанском районе при пожаре в деревянном жилом доме погиб человек
03 декабря 2019 14:10

В Любанском районе при пожаре в деревянном жилом доме погиб человек

В Пинске мужчина обвиняется в убийстве бывшей супруги
03 декабря 2019 12:53

В Пинске мужчина обвиняется в убийстве бывшей супруги