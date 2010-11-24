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Конфликт между Южной и Северной Кореей не перерос в открытое вооруженное противостояние

24 ноября 2010 16:30
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Мир продолжает следить за ситуацией на Корейском полуострове. Несмотря на то, что атмосфера крайне напряжённая, конфликт между Южной и Северной Кореей не перерос в открытое вооруженное противостояние.

Правда, войска обоих государств по-прежнему в повышенной боевой готовности. Напомним, 23 ноября произошёл взаимный артобстрел. По заявлению Южной Кореи в результате инцидента погибли четыре человека, ещё 15 ранены.

Ряд стран во главе с Китаем уже заявили о недопустимости эскалации конфликта и требуют проведения экстренного заседания Совбеза ООН.

# происшествия # Фотофакт

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