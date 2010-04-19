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Компьютерный вирус задержал в Китае сотни российских туристов

19 апреля 2010 09:46
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В воскресенье, 18 апреля, более двух тысяч российских туристов не смогли вернуться из Китая в РФ из-за вирусного сбоя в электронной пропускной системе на китайской таможне.

Компьютерный вирус парализовал работу таможни в городе Хэйхэ, расположенном на берегу реки Амур напротив Благовещенска. Как сообщили представители китайской таможенной службы, вследствие вирусной атаки пограничный пропускной пункт был вынужденно закрыт до утра понедельника. Многие россияне ночевали в гостиницах Хэйхэ, другие с ночи занимали очередь перед пунктом пропуска.

По имеющейся информации, за ночь вирус был удален из электронной системы, которая вновь начала работать в штатном режиме. В понедельник, 19 апреля, все туристы могли пересечь границу и попасть на территорию РФ, сообщает Lenta.ru.

# происшествия

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