Компьютерный сбой нарушил работу аэропортов Британии

Это привело к серьезным задержкам рейсов.

Сбой произошел утром в диспетчерском центре шотландского аэропорта Прествик, который осуществляет контроль трансатлантического сообщения между Великобританией и Северной Америкой.

Наиболее пострадал от сбоя крупнейший британский аэропорт - лондонский Heathrow, где задержки трансатлантических рейсов составили до двух часов.

Также отмечены сбои в расписании в лондонском аэропорту Gatwick и некоторых региональных аэропортах. Аэропорты Ирландии от сбоя не пострадали.

В настоящее время специалистам удалось ликвидировать проблему, и полеты возобновляются в нормальном режиме, пишет NEWSru.com.