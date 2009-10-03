Компьютерный сбой нарушил работу аэропортов Британии

Это привело к серьезным задержкам рейсов.
Сбой произошел утром в диспетчерском центре шотландского аэропорта Прествик, который осуществляет контроль трансатлантического сообщения между Великобританией и Северной Америкой.
Наиболее пострадал от сбоя крупнейший британский аэропорт - лондонский Heathrow, где задержки трансатлантических рейсов составили до двух часов.
Также отмечены сбои в расписании в лондонском аэропорту Gatwick и некоторых региональных аэропортах. Аэропорты Ирландии от сбоя не пострадали.
В настоящее время специалистам удалось ликвидировать проблему, и полеты возобновляются в нормальном режиме, пишет NEWSru.com.