Коммунальная авария в Бресте: из кранов течет вода с едким запахом канализации, введен режим дезинфекции

Новости Беларуси. В Бресте продолжаются работы по устранению последствий аварии в водосетях города. Первые сообщения о резком запахе от воды поступили накануне. Пострадали в основном жители многоэтажек. В нескольких детских садах и городской больнице введен специальный режим.

Воду населению продолжают доставлять автомобилями. Употреблять водопроводную в пищу и использовать в хозяйственных целях строго запрещено.

Надежда Владимировна – кулинар со стажем. В ее поваренной книге множество семейных рецептов. Среди любимых – компот из слив-венгерок. Чтобы порадовать внуков домашним напитком, женщина изрядно потрудилась. Вот только стоит ли теперь угощать таким лакомством домочадцев, сильно сомневается.

Надежда Лукашук:

Закрыла как положено, мыла, дважды заливала. Сделано нормально. Но вот уже когда сделала, почувствовала запах воды. Я не поняла откуда и что. Помыла руки и что-то я взялась за лицо и руки: пахнут. Не поняла почему.

Резкий и неприятный запах сероводорода, который исходил от водопроводной воды, накануне вечером почувствовали жители целого городского района – от аварии пострадало почти 4000 тысячи абонентов.

Кроме жилых домов в зоне загрязнения оказались несколько дошкольных учреждений и городская больница.

Светлана Солодилова:

Вот антисептик стоит у меня. Я вчера не могла отмыть руки и посуду перемывала антисептиком.

Галина Александрова:

Она желтая-желтая. Неприятная. Я процедила через вату, марлю. И стала таблетку запивать, а она такая…

Ольга Волкова:

Сказали не пользоваться: не мыть, не стирать, даже руки нельзя помыть. Вот иду с фляжкой. Позавчера очень сильно пахло, сейчас меньше.

Любовь Манцевода:

Воду привозят. Хорошо снабжают. А в кранах вода течет еще очень плохая, непригодная для пищи. Стирать даже нельзя, мыть пол нельзя - ничего нельзя.

До выяснения причин ЧП использовать воду «из-под крана» в пищевых и даже хозяйственных целях строго запретили. На улицах города появились машины МЧС и специальные цистерны, которые развозили живительную влагу по пострадавшим районам.

В это время специалисты разбирались в причинах аварии и выясняли, что за примеси добавляют воде «ароматы болота».

Геннадий Радченко, главный врач Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Результаты показали, что пробы воды не соответствуют санитарным нормам и правилам. По бактериологии, то есть по микробиологическим показателям пробы соответствуют санитарным нормам и правилам. Поэтому на сегодняшний день говорить о том, что это фекальное загрязнение не представляется возможным.

По предварительной версии специальной комиссии, причина аварии в ненадлежащем санитарном состоянии водозаборных сооружений и нарушении их эксплуатации.

Дмитрий Паднюк, начальник Брестского участка Барановичской дистанции водоснабжения и санитарно-технических устройств «Дорводоканала» Белорусской железной дороги:

Завтра планируется мыть. Моется два резервуара на станции обезжелезивания воды. Моем все по максимуму, чтобы подстраховаться. Как будут только готовы анализы проб, только тогда можно что-то говорить уже более детально.

Все последствия происшествия должны быть устранены не позднее 8 часов утра 4 сентября, после чего еще раз возьмут пробы воды. До оглашения окончательных результатов анализов использовать водопроводную воду запрещено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 04.09.2014

В Бресте 4 сентября обещают устранить все последствия серьезной аварии в водосетях. После этого будет взята контрольная проба воды.

Проверять качество воды будут до понедельника 8 сентября. Пока не будет окончательных результатов анализов, использовать ее нельзя.

4 сентября утром посторонний запах у воды не обнаружен, но пока пользоваться ею строго запрещено. В пострадавшие районы продолжается подвоз воды с 5 утра до 10 вечера.