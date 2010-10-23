Комитет государственного контроля Гродненской области обнаружил тотальные случаи зарплат в конвертах

Вместе с тем, в ходе проверок Комитет госконтроля выявил факты выплаты зарплаты без оформления трудовых договоров, нарушения инструкции о порядке ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях. Кроме того, выплаты зарплаты не отображались бухгалтерским учетом, чем, соответственно, занижалась налогооблагаемая база.
Комитет госконтроля провел совещание в администрации Октябрьского района Гродно с участием руководителей предприятий, где зарплата ниже прожиточного минимума. Поставлена задача до 1 декабря обеспечить рост зарплаты работников до уровня не менее 200 долларов в эквиваленте, пишет «Звязда».