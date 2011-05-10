Количество жертв землетрясения в Японии составило почти 15 тысяч человек

Еще почти 10 тысяч числятся пропавшими без вести. Во временных убежищах для эвакуированных до сих пор остаются около 119 тысяч человек. Об этом 9 мая сообщает главное полицейское управление страны.

По данным властей, удар стихии полностью или частично разрушил более 150 тысяч строений, оставив не менее 25 млн тонн обломков, уборка которых может занять до нескольких лет.

Серьезно пострадало сельское хозяйство: волна цунами залила значительную площадь посевных земель, очистка которых от морской соли займет, по меньшей, мере 3 года. Ущерб от самого разрушительного землетрясения и цунами, по предварительным оценкам, может превысить 300 миллиардов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».