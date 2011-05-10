Прямой эфир

Количество жертв землетрясения в Японии составило почти 15 тысяч человек

10 мая 2011 09:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Еще почти 10 тысяч числятся пропавшими без вести. Во временных убежищах для эвакуированных до сих пор остаются около 119 тысяч человек. Об этом 9 мая сообщает главное полицейское управление страны.

По данным властей, удар стихии полностью или частично разрушил более 150 тысяч строений, оставив не менее 25 млн тонн обломков, уборка которых может занять до нескольких лет.

Серьезно пострадало сельское хозяйство: волна цунами залила значительную площадь посевных земель, очистка которых от морской соли займет, по меньшей, мере 3 года. Ущерб от самого разрушительного землетрясения и цунами, по предварительным оценкам, может превысить 300 миллиардов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наводнение в США: Миссисипи затопила улицы Мемфиса, угрожает тысячам жителей других городов
07 мая 2011 17:42

Наводнение в США: Миссисипи затопила улицы Мемфиса, угрожает тысячам жителей других городов

07 мая 2011 17:22

Индонезийский самолет взорвался в воздухе и упал в море

06 мая 2011 17:32

19-летний кандидат в мастера спорта по акробатике оттачивал упражнения на автомобилях в Минске