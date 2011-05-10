Количество жертв землетрясения в Японии составило почти 15 тысяч человек

По данным властей, удар стихии полностью или частично разрушил более 150 тысяч строений, оставив не менее 25 млн тонн обломков, уборка которых может занять до нескольких лет.
Серьезно пострадало сельское хозяйство: волна цунами залила значительную площадь посевных земель, очистка которых от морской соли займет, по меньшей, мере 3 года. Ущерб от самого разрушительного землетрясения и цунами, по предварительным оценкам, может превысить 300 миллиардов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».