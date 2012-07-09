Количество жертв наводнения на Кубани растет

Новости России. По последним данным, всего в Краснодарском крае из-за наводнения погибли 146 человек, из них трое детей, сообщает сайт ctv.by.

Наводнение на Кубани стало следствием ливневых дождей – за один день 6 июля в регионе выпала двухмесячная норма осадков. За сутки в Геленджике выпало 304 мм осадков (более 30 ведер воды на квадратный метр территории), в Крымском районе – 171 мм, в Новороссийске – 300 мм при годовой норме около 700 мм. Последний раз такие ливни в крае были зафиксированы летом 1995 года.

В зоне подтопления в Геленджике, Крымске и Новороссийске оказались 350 жилых домов и 2.050 придворовых территорий. Число пострадавших в Геленджике власти оценили в 7 тысяч человек. По словам очевидцев, наполовину затоплен Крымск.

Власти Пермского края приняли решение эвакуировать из Геленджика около 200 детей, которые находятся там на отдыхе.

Из-за подтопления путей в районе Новороссийска 11 пассажирских поездов изменили свой маршрут, сообщает РЖД. Для обхода закрытого участка железной дороги составы направляются в Анапу, где пассажирам предоставляют специальные автобусы.

В Краснодаре в круглосуточном режиме работает телефон "Горячей линии" 8(861)2686440. В Пермском крае также открыт телефон "Горячей линии" 8(342)2104567 для родственников детей, которые отдыхали в Краснодарском крае.

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю по указанию председателя комитета Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело по факту массовой гибели людей в результате наводнения в регионе. В пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону агентству "Интерфакс" сообщили, что дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).



"По данным на утро воскресенья, неопознанными остаются 15 тел погибших. В течение дня будет вестись работа по опознанию", — сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.

В пострадавших районах края без электричества остаются 30 тысяч человек. Мобильная связь в регионе работает с перебоями.

С понедельника всем пострадавшим от наводнения начнут выплачивать компенсации. Их сумма составит от 50 до 100 тысяч рублей. Семьи погибших получат по 2 миллиона рублей. С утра 8 июля в Крымском районе Красодарского края началась выдача новых документов пострадавшим от стихийного бедствия.

В связи с многочисленными жертвами в результате наводнения в Краснодарском крае Президенту Владимиру Путину и всему российскому народу искренние соболезнования от имени белорусского народа и себя лично выразил глава белорусского государства. Как подчеркнул Александр Лукашенко, в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли известие об этой трагедии. "Прошу также передать слова поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в соболезновании.

9 июля в России объявлен день национального траура по жертвам наводнения в Краснодарском крае. В общей сложности в регионе полностью или частично разрушены несколько тысяч домов. Нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения. В пострадавших регионах не прекращают работу спасатели. Однако ситуацию усугубляет непогода: в Крымске, наиболее пострадавшем от наводнения, вновь пошел дождь. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Следователи начали повторный осмотр места происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.