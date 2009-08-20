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Количество пострадавших от теракта в Назрани увеличилось до 280

20 августа 2009 11:37
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В последние дни к врачам обратились ещё более 100 человек с резаными ранами, переломами и черепно-мозговыми травмами. В день трагедии, находясь в состоянии шока, они отказались от медицинской помощи.Напомним, взрыв на территории отдела внутренних дел Назрани прогремел в понедельник. Погибли 25 человека. Против должностных лиц МВД Ингушетии по факту ненадлежащего исполнения обязанностей возбуждено уголовное дело. Глава ведомства отстранен от должности.
# происшествия

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