Количество погибших в результате ночных столкновений в Кыргызстане приближается к трем десяткам

За медицинской помощью обратились более 400 человек.

В Кыргызстане неспокойно с начала апреля, когда произошел государственный переворот. Минувшей ночью беспорядки снова охватили город Ош и другие населенные пункты области. После массовой драки местной молодежи там начались погромы.

По одной из версий, столкновения — следствие криминальной борьбы за передел сфер влияния. Участники беспорядков жгли машины и громили магазины, стреляли из автоматов. У пострадавших преимущественно огнестрельные ранения. В город Ош введены внутренние войска, объявлено чрезвычайное положение.