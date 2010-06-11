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Количество погибших в результате ночных столкновений в Кыргызстане приближается к трем десяткам

11 июня 2010 14:38
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За медицинской помощью обратились более 400 человек.

В Кыргызстане неспокойно с начала апреля, когда произошел государственный переворот. Минувшей ночью беспорядки снова охватили город Ош и другие населенные пункты области. После массовой драки местной молодежи там начались погромы.

По одной из версий, столкновения — следствие криминальной борьбы за передел сфер влияния. Участники беспорядков жгли машины и громили магазины, стреляли из автоматов. У пострадавших преимущественно огнестрельные ранения. В город Ош введены внутренние войска, объявлено чрезвычайное положение.

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