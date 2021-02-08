Клубы дыма до последнего этажа. В Серебрянке горела машина

Новости Беларуси. Легковушка сгорела во дворе на проспекте Рокоссовского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Легковушка сгорела во дворе на проспекте Рокоссовского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Возгорание Citroen C5 произошло около 14:30. К моменту прибытия спасателей пламя полностью охватило машину. Через 10 минут сотрудники МЧС потушили огонь. Никто не пострадал. Причина возгорания выясняется. Вероятно, произошло короткое замыкание электропроводки.