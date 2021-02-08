Прямой эфир

Клубы дыма до последнего этажа. В Серебрянке горела машина

08 февраля 2021 19:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Легковушка сгорела во дворе на проспекте Рокоссовского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Клубы дыма до последнего этажа. В Серебрянке горела машина-1

Возгорание Citroen C5 произошло около 14:30. К моменту прибытия спасателей пламя полностью охватило машину. Через 10 минут сотрудники МЧС потушили огонь. Никто не пострадал. Причина возгорания выясняется. Вероятно, произошло короткое замыкание электропроводки.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Серебрянке не разъехались Renault и Mazda. Одного из водителей госпитализировали
08 февраля 2021 19:50

В Серебрянке не разъехались Renault и Mazda. Одного из водителей госпитализировали

40-летние минчанки разбрасывали саморезы у административного здания. Расследование уголовного дела завершено
08 февраля 2021 15:53

40-летние минчанки разбрасывали саморезы у административного здания. Расследование уголовного дела завершено

Житель Солигорска приговорён к 3 годам лишения свободы за насилие в отношении правоохранителя
06 февраля 2021 11:36

Житель Солигорска приговорён к 3 годам лишения свободы за насилие в отношении правоохранителя