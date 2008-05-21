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Китаю грозит новая, более масштабная катастрофа

21 мая 2008 08:17
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В некоторых районах возможны сходы оползней. Главную опасность представляют поврежденные плотины и гидроэлектростанции.

Их прорывы могут привести к новым разрушениям. По последним данным, погибшими в результате землетрясения официально считаются более 40 тысяч человек. Сейчас в стране - трeхдневный траур.

Пострадавшей от разрушительного землетрясения провинции Сычуань грозит новая опасность. В регионе может начаться сильнейшее наводнение. Подземные толчки повредили крупные плотины и дамбы, в результате чего образовались трещины. Если сооружения не выдержат, на жилые районы обрушится колоссальный объём воды, и последствия могут быть катастрофическими. Власти срочно разрабатывают план эвакуации населения из опасных районов.

Беларусь отправит гуманитарную помощь Китаю. Такое решение принято главой государства и одобрено правительством Беларуси.  Его сегодня озвучил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Энвер Бариев.

 

# происшествия

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