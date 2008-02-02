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Китай во власти снежной стихии

02 февраля 2008 14:56
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Жертвами снежных бурь за последние три недели стали 60 человек.

Из самых опасных районов уже эвакуированы более полутора миллионов человек.

В Шанхае объявлен один из самых высоких уровней угрозы стихийного бедствия - желтый. Власти принимают экстренные меры по борьбе с ненастьем. На уборку улиц мобилизованы десятки тысяч людей. Сильные снегопады заблокировали работу транспорта. Закрыт шанхайский порт в устье Янцзы. Здесь скопилось около тысячи судов. Отменены многие железнодорожные рейсы.

В осаде у непогоды оказались четыре миллиона жителей города Шеньжоу. Запасов горючего там хватит на неделю, а риса - максимум на пять дней. Залы ожидания переполнены.
Страна на грани транспортного и гуманитарного кризисов. Разрушены тысячи домов и строений. Нарушена работа транспортной системы. Уже сейчас на вокзалах ждут своих поездов около 6 миллионов человек.

Снегопады грозят Китаю и энергетическим кризисом - по прогнозам экспертов, угля в стране хватит максимум на неделю. Ущерб от стихии оценивается в 7,5 миллиардов долларов.

# происшествия

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