Китаец в начальной школе ранил ножом 18 детей и учительницу

Все раненые госпитализированы.

ЧП произошло в городе Лэйчжоу в провинции Гуандун, сообщает itar-tass.com. Злоумышленник задержан полицией. На вид ему около 40 лет. Больше о нем ничего не сообщается.

Напомним, ранее сегодня в Китае был казнен мужчина, убивший восьмерых детей в южнокитайском городе Наньпин (восточная провинция Фуцзян). 23 марта убийца встал у входа в экспериментальную начальную школу и устроил резню, напав на 13 детей. Шестеро детей погибли на месте, затем в госпитале скончались еще двое школьников из семи, получивших ранения.

Убийцей оказался врач, работавший ранее в местной больнице и уволенный из-за проблем с психикой. Свидетели происшествия сообщили полиции, что накануне он заявил о том, что намерен совершить самоубийство, однако не хочет уходить из жизни в одиночестве.

Суд признал 32-летнего бывшего квартального врача Чжэн Миньшэн вменяемым и приговорил его к смертной казни. 28 апреля 2010 года приговор вступил в силу.