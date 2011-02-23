Китаец безвылазно просидел месяц в интернете и умер

Как рассказали сотрудники заведения, мужчина не покидал кафе в течение последних 27 дней. Все это время он питался лапшой быстрого приготовления.
Даже самый важный праздник для жителей Китая — Новый год по Лунному календарю — мужчина провел за компьютером.
Рядовые посетители заведения рассказали, что они ежедневно видели мужчину в кафе, где он, по их словам, «спал и принимал пищу».
По сообщению журналистов портала «Цяньлунван», в настоящее время интернет-кафе, которое работало незаконно, закрыто для проверок. Компьютерное оборудование заведения конфисковано.
По последним данным, количество пользователей интернета в КНР превышает 475 миллионов человек. При этом, согласно официальной статистике, более 14% всех молодых пользователей интернета в Китае (более 33 миллионов человек) страдают от интернет-зависимости, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».