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Кировск: пожар уничтожил около тысячи тонн льняной соломы

26 октября 2014 15:09
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Новости Беларуси. О пожаре на территории ОАО «Кировск-лен» сообщил местный житель.

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС Беларуси:
По прибытии к месту вызова подразделений происходило горение льнотресты открытым пламенем по всей площади навеса. Навес для хранения льнотресты (шоха) 24х132 м, колонны, фермы и покрытие железобетонные, кровля рубероидная по битумной мастике, высотой 12 м. Под навесом хранилось около 1000 тонн льнотресты урожая 2014 года. В результате пожара уничтожено около 1000 тонн льнотресты, поврежден навес.

Причину пожара предстоит установить Следственному комитету.

Напомним, на неделе беспечность взрослых едва не привела к трагедии в Бобруйске. Двое детей чуть не задохнулись во время пожара, пока их мать была на слете байкеров. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС около полуночи. Из квартиры на втором этаже пятиэтажки шел дым. Прибывшее спасатели обнаружили двоих мальчиков 5 и 7 лет. К счастью, дети серьезно не пострадали, однако им все же понадобилась помощь медиков. Подробности вы узнаете из видео.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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