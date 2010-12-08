Киркорова могут лишить звания народного артиста после того, как он сломал позвоночник помощнице главного режиссера «Золотого граммофона»

Филипп Киркоров на своем официальном сайте признался в «недекватном поступке» и обещал лечиться.

Филипп Киркоров, певец:

К сожалению, я вынужден говорить о том, в чем долгое время боялся признаться самому себе. Наверное, я серьезно болен. Два раза в год у меня случаются серьезные приступы, вследствие которых я ничего не помню и не понимаю, что делаю. Я сам в ужасе от этого. И только теперь понимаю, что мне нужно серьезно лечиться.

Я хочу извиниться перед Мариной Яблоковой лично, и публично. Я очень сожалею о случившемся. Я понимаю, что в данной жизненной ситуации это звучит не очень весомо, но для меня это сигнал для серьезного лечения. Уверяю вас, что я на самом деле совсем не такой. Прошу прощения у всех, кого я возмутил таким неадекватным поступком.

29-летняя режиссер «Золотого граммофона» Марина Яблокова в понедельник подала заявление на имя руководителя московского ГУВД Владимира Колокольцева с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Киркорова.

Сергей Жорин, адвокат Яблоковой:

В минувшую субботу в государственном Кремлевском дворце шла репетиции церемонии «Золотой граммофон-2010», в которой участвовал Киркоров, а Марина помогала в проведении шоу. Киркоров был недоволен освещением и стал нецензурно оскорблять Марину. Она попросила его прекратить унижать ее в присутствии коллег. Тот в ответ пригрозил ей физической расправой, подошел и так ударил Марину по лицу, что она упала. После этого Киркоров стал бить ее по груди и животу. Это продолжалось несколько минут, пока один из очевидцев не оттащил Марину в сторону. К сожалению, больше за нее никто не вступился, хотя там было много свидетелей - ее коллеги, участники репетиции.

Обращение Киркорова вызвало неоднозначные эмоции. С одной стороны, он извиняется, но с другой, фактически не признает вину, ссылаясь на болезнь. Ссылка на болезнь - это способ ухода от уголовной ответственности, часто применяемый представителями криминального мира. Характерно, что Киркоров извинился только после нашего обращения в милицию.

Татьяна Акимцева, представитель певца:

Никакого заявления мы не видели. Я обращалась в ГУВД Москвы, но там мне сказали, что подобных заявлений не принимали. Это попытка опорочить певца. Все эти слухи об избиении Яблоковой сильно преувеличены. И я не исключаю, что этот инцидент является некоей пиар-акцией. Никаких переговоров мы с Яблоковой не вели и никакого мирового соглашения не предлагали.

Марина Яблокова:

Хожу с трудом, передвигаюсь, хромая на одну ногу. У меня тошнота и головокружение. Ушибы, кровоизлияние левого бедра и правой голени, ушиб в области нижней челюсти слева, повреждение шейного отдела позвоночника. Еще десна порвана

Я сейчас нахожусь в стрессовом состоянии, чтобы принимать какие бы то ни было серьезные решения. Все переговоры проходили через адвокатов. Для меня сейчас самое главное, чтобы Филипп принес свои извинения и признал, что мы с ним знакомы и все, что произошло, было на самом деле.

Очевидец:

Я был свидетелем этой некрасивой истории. Оба хороши: и Киркоров, и Яблокова. Киркоров сделал ей замечание, она на него не отреагировала. Он повторил еще раз, она ответила что-то грубое, начала ему хамить при всех, мол, кто ты вообще такой. Киркоров виноват в том, что не сдержался, дал ей пощечину, но он ее не бил, как она сейчас утверждает. Откуда у нее появился этот синяк, который она сейчас всем демонстрирует, — неизвестно. Мы давно ее знаем, она всегда хотела стать публичным человеком. Может, хочет сейчас пропиариться на фоне Киркорова?

7 сентября этого года вышел Указ Президента Российской Федерации «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации». Один из пунктов этого документа гласит о том, что звание народного артиста может быть аннулировано в случае возбуждения уголовного дела на деятеля культуры.

Ольга Корицкая, советник отдела государственной службы кадров и наград Минкультуры:

До этого случая таких инцидентов не было, но недавно вышел новый указ президента. Произвольно мы не можем никого лишить звания, потому как не мы их присуждаем, а президент. Соответственно, обращаться нужно напрямую в администрацию главы государства. Пострадавшая может лично написать письмо Дмитрию Анатольевичу с просьбой о лишении Киркорова звания народного артиста.

Узнав о поступке Киркорова, Меладзе отказался записывать с ним совместную песню для «Новогоднего огонька» Первого канала России.

Валерий Меладзе, певец:

Мы находимся где вообще - в зоопарке или в джунглях?! Кто мы такие, чтобы таким образом выяснять отношения?! Зная эту девушку, я даже не могу смоделировать в голове ситуацию, при которой можно было бы поднять на нее руку! Марина же в два с половиной раза меньше, чем Киркоров! Даже если уж до таких деталей разбирать, то это просто не его весовая категория! Тем более с Филиппом и так все носятся всегда как со священной коровой, ведут себя более тактично и обходительно, зная его вспыльчивый характер! А уж устраивать скандал из-за света - так это точно претензии не в отношении администраторов!

Другие истории, которые сходили с рук Киркорову. В 2003 год сообщалось, что в Санкт-Петербурге Киркоров выбил Шевчуку передний зуб. В 2005 г. певец оскорбил журналистку Ирину Ароян в ходе пресс-конференции на «Золотом граммофоне». В 2007 год в Хельсинки Киркоров подрался с директором белорусской делегации Юрием Азаренком в пресс-центре. В 2009 г. певца обвинили в избиении пассажиров «Москва-Днепропетровск». В том же году замдиректора казанского театра оперы и балета требовал от Филиппа Киркорова публичных извинений за прилюдное оскорбление.



ctv.by по материалам «Интерфакса», РИА-Новостей, «Лаф-ньюз», сайта Кирокорова.