Киевская резиденция Президента дала трещину, больше всех пострадал крокодил

Знаменитое здание в Киеве, Дом с химерами, который с 2005 года является резиденцией президента Украины, дало трещину.

По мнению начальника главного комитета по охране культурного наследия Украины Руслана Кухаренко, трещина является следствием многочисленных перемен температур в зимний период. Сильнее всего пострадала скульптура крокодила у входа в резиденцию, которая практически раскололась надвое. Некоторые скульптуры в верхней части здания также находятся в аварийном состоянии, сообщает украинская газета «Сегодня».

Кухаренко сообщил, что последний раз реставрация Дома с химерами проводилась более 7 лет назад, хотя косметический ремонт необходимо проводить примерно раз в пять лет. Он пообещал отправить письмо в администрацию президента с просьбой о реставрации культурного объекта.

Дом с химерами, расположенный на Банковой улице Киева напротив здания Секретариата президента Украины, является памятником архитектуры. Он был построен в 1901-1903 годах архитектором Владиславом Городецким и представляет собой кубическое здание в стиле модерн. Здание получило свое название благодаря украшающим его скульптурным изображениям наземной и подводной фауны, сказочных существ, и атрибутов охоты, выполненных по эскизам итальянского мастера Элио Сали. Киевляне верят: если среди всякой нечисти найти на фасаде дома крокодила, то желание непременно сбудется. Отыскать его удается не всем, так как он спрятан в самом низу, отмечает NEWSru.com.

При последних реставрационных работах в 2004 году был раскопан первый этаж, который ранее засыпали землей, чтобы укрепить здание. Реставраторы не стали выпрямлять памятник архитектуры, который на тот момент уже наклонился в сторону Болотной улицы более чем на 30 сантиметров, так как для этого здание пришлось бы перестраивать.