Киев приходит в себя после снегопадов: на дорогах сохраняются пробки, возросло количество ДТП

Новости Беларуси. Киев приходит в себя после разгула стихии. Движение транспорта в столице Украины затруднено, на некоторых участках зафиксированы 10-бальные пробки. Возросло и количество дорожно-транспортных происшествий. Только за утро их было свыше двух десятков. Ряд автотрасс перекрыт.

На борьбу с заносами выведена вся спецтехника. На помощь коммунальным службам пришли военные. Общественный транспорт ходит с перебоями. Кроме того, сложная ситуация на всех подъездах к столице.

Из-за обильных снегопадов, обрушившихся на регион 22-23 марта, в столице введен режим чрезвычайной ситуации. Понедельник 25 марта в Киеве и области был объявлен выходным днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.