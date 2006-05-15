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КГБ предупреждает: внимание, подделка!

15 мая 2006 13:59
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Сотрудниками Управления Комитета государственной безопасности Беларуси по Минску и Минской области задержаны двое граждан, которые занимались изготовлением и сбытом поддельных документов. Спецслужбы  еще раз продемонстрировали криминальному  миру, что в Беларуси широкого простора для преступной деятельности нет. Управлением КГБ по Минску и Минской области проведена успешная операция. Ее объектом стали двое граждан, которые занимались изготовлением и сбытом  поддельных документов.  
В настоящее время следствие выясняет  количество <облагодетельствованных> задержанными лиц, а также сколько стоили эти весьма сомнительные услуги. По непроверенным данным, более двух десятков людей имеют на руках подделки, а цена, возможно, варьировалась  в пределах 200-400 долларов США.  Возможно, в преступную деятельность было вовлечено гораздо большее количество людей, что также является предметом расследования.
Задержанным (один из которых  ранее судим)  предъявлено обвинение  в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 380-й Уголовного Кодекса, максимальное наказание которой предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
# происшествия

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