КГБ предупреждает: внимание, подделка!

Сотрудниками Управления Комитета государственной безопасности Беларуси по Минску и Минской области задержаны двое граждан, которые занимались изготовлением и сбытом поддельных документов. Спецслужбы еще раз продемонстрировали криминальному миру, что в Беларуси широкого простора для преступной деятельности нет. Управлением КГБ по Минску и Минской области проведена успешная операция. Ее объектом стали двое граждан, которые занимались изготовлением и сбытом поддельных документов.

В настоящее время следствие выясняет количество <облагодетельствованных> задержанными лиц, а также сколько стоили эти весьма сомнительные услуги. По непроверенным данным, более двух десятков людей имеют на руках подделки, а цена, возможно, варьировалась в пределах 200-400 долларов США. Возможно, в преступную деятельность было вовлечено гораздо большее количество людей, что также является предметом расследования.

Задержанным (один из которых ранее судим) предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 380-й Уголовного Кодекса, максимальное наказание которой предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.