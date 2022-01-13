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Казакевич: 45-летний неработающий минчанин задержан после подрыва киоска «Табакерка», он признался и даёт показания

13 января 2022 17:19
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Новости Беларуси. В Минске задержан злоумышленник, который с использованием самодельного взрывного устройства повредил милицейский автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Казакевич: 45-летний неработающий минчанин задержан после подрыва киоска «Табакерка», он признался и даёт показания-1

Происшествие случилось в ночь с 7 на 8 января недалеко от здания Центрального РУВД. Через несколько дней такой же взрыв прозвучал вблизи торгового павильона на одной из улиц Минска. По факту происшествий незамедлительно было возбуждено уголовное дело.  

Казакевич: 45-летний неработающий минчанин задержан после подрыва киоска «Табакерка», он признался и даёт показания-4

Следователи быстро вышли на след преступника. Им оказался 45-летний минчанин. Мужчина ранее не судим, нигде не работает, неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков и нарушение правил дорожного движения. После совершения последнего преступления злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания.  

Казакевич: 45-летний неработающий минчанин задержан после подрыва киоска «Табакерка», он признался и даёт показания-7

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:  
В ночь с 7 на 8 января 2022 года с использованием самодельного взрывного устройства совершен подрыв служебного автомобиля у здания Центрального РУВД в городе Минске по улице Орловской. Незамедлительно возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников МВД, ГУВД Мингорисполкома, Центрального РУВД и УСК по городу Минску. Уже 11 января сыщики вышли на след преступника, который с применением мер конспирации перемещался к месту преступления и обратно. Им оказался 45-летний неработающий минчанин, проживающий неподалеку. И в ночь с 12 на 13 января 2022 года непосредственно после подрыва с использованием двух самодельных устройств киоска «Табакерка» по улице Старовиленский тракт он был задержан сотрудниками Центрального РУВД города Минска.  

Казакевич: 45-летний неработающий минчанин задержан после подрыва киоска «Табакерка», он признался и даёт показания-10

Сергей Паско, начальник УСК Беларуси по Минску:  
В результате осмотра мест происшествия и иных следственных действий следователями обнаружены и изъяты предметы и объекты со следами воздействия факторов взрыва. Нами назначены комплексно-экспертные исследования, производство которых поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз.  

Казакевич: 45-летний неработающий минчанин задержан после подрыва киоска «Табакерка», он признался и даёт показания-13

При осмотре жилья задержанного следователи обнаружили не менее пяти подготовленных к использованию взрывных устройств и в больших количествах различные химические вещества и компоненты для их изготовления. Имелась и справочная литература по взрывчатым веществам. Уже установлена причастность мужчины еще к нескольким аналогичным преступлениям. Сейчас он дает признательные показания.  

# Взрыв # происшествия # Геннадий Казакевич # Фотофакт

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