Казакевич: 45-летний неработающий минчанин задержан после подрыва киоска «Табакерка», он признался и даёт показания

Новости Беларуси. В Минске задержан злоумышленник, который с использованием самодельного взрывного устройства повредил милицейский автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Происшествие случилось в ночь с 7 на 8 января недалеко от здания Центрального РУВД. Через несколько дней такой же взрыв прозвучал вблизи торгового павильона на одной из улиц Минска. По факту происшествий незамедлительно было возбуждено уголовное дело.

Следователи быстро вышли на след преступника. Им оказался 45-летний минчанин. Мужчина ранее не судим, нигде не работает, неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков и нарушение правил дорожного движения. После совершения последнего преступления злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:

В ночь с 7 на 8 января 2022 года с использованием самодельного взрывного устройства совершен подрыв служебного автомобиля у здания Центрального РУВД в городе Минске по улице Орловской. Незамедлительно возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников МВД, ГУВД Мингорисполкома, Центрального РУВД и УСК по городу Минску. Уже 11 января сыщики вышли на след преступника, который с применением мер конспирации перемещался к месту преступления и обратно. Им оказался 45-летний неработающий минчанин, проживающий неподалеку. И в ночь с 12 на 13 января 2022 года непосредственно после подрыва с использованием двух самодельных устройств киоска «Табакерка» по улице Старовиленский тракт он был задержан сотрудниками Центрального РУВД города Минска.

Сергей Паско, начальник УСК Беларуси по Минску:

В результате осмотра мест происшествия и иных следственных действий следователями обнаружены и изъяты предметы и объекты со следами воздействия факторов взрыва. Нами назначены комплексно-экспертные исследования, производство которых поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз.