Казахстанец убил дворника после замечания «не надо мусорить»

Житель Темиртау (Карагандинская область Казахстана) убил дворника, за то что тот сделал ему замечание.

Как рассказали в полиции, дворник очищал от снега территорию возле одного из магазинов. Из магазина вышел молодой человек с сигаретой, которую он докурил и бросил окурок на землю. Дворник сделал ему замечание, сказав, что, мол, не надо мусорить.

Прохожего эта реплика разозлила, между ним и дворником произошла перепалка. Затем молодой человек выхватил у дворника лопату и стал его избивать. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его врачи не смогли. От полученных травм он скончался.

Полиция задержала подозреваемого. Как сообщается, он уже признал свою вину. Задержанному грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет. Об этом сообщает ИА Kazakhstan Today.