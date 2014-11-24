Каток на улице Филимонова в Минске появился из-за прорыва трубопровода

Новости Беларуси. От опасного скольжения железных коней не спасут даже коньки. Сезон фигурного катания открыли на улице Филимонова — опасную забаву местным автолюбителя устроил прорыв трубопровода.

Десятиминутное соло рукотворного гейзера в Первомайском районе «вылилось» в настоящее озеро: единственный выезд из жилого квартала на улице Филимонова в очередной раз затопило.

Такими «мокрыми подарками» бьющий из-под земли фонтан радует жителей несколько раз в месяц.

Правда, на этот раз температурный минус подарит пешеходам и водителям не бушующее море, а отличный каток.

Спасать автолюбителей и пешеходов ответственные службы, видимо, не спешат.

Приехавшие на вызов аварийные службы идти на контакт с нашей съемочной группой отказались. Лишь проронили фразу, что виной всему неисправная ливневая система, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.