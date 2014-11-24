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Каток на улице Филимонова в Минске появился из-за прорыва трубопровода

24 ноября 2014 17:54
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Новости Беларуси. От опасного скольжения железных коней не спасут даже коньки. Сезон фигурного катания открыли на улице Филимонова — опасную забаву местным автолюбителя устроил прорыв трубопровода.

Десятиминутное соло рукотворного гейзера в Первомайском районе «вылилось» в настоящее озеро: единственный выезд из жилого квартала на улице Филимонова в очередной раз затопило.

Такими «мокрыми подарками» бьющий из-под земли фонтан радует жителей несколько раз в месяц.

Правда, на этот раз температурный минус подарит пешеходам и водителям не бушующее море, а отличный каток.

Спасать автолюбителей и пешеходов ответственные службы, видимо, не спешат.

Приехавшие на вызов аварийные службы идти на контакт с нашей съемочной группой  отказались. Лишь проронили фразу, что виной всему неисправная ливневая система, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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