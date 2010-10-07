Катастрофа в Венгрии: ядовитые отходы попали в Дунай

Ядовитые промышленные отходы, разлившиеся после аварии на алюминиевом заводе в Венгрии, попали в Дунай. В воде зафиксировали повышенное содержание щелочи.

Теперь под угрозой вся экосистема главной речной артерии Восточной Европы. Венгерское правительство уже обратилось за помощью к Евросоюзу. Страна впервые столкнулась с такой масштабной техногенной катастрофой. Убирать тонны ядовитых отходов придется почти год. На это уйдут десятки миллионов евро. Но еще больше средств потребуется для восстановления экологии региона.

Напомним, авария на алюминиевом заводе произошла двое суток назад в 160 километрах от Будапешта. Из поврежденного резервуара вылилось до 700 тысяч кубометров опасных веществ. Погибли 4 человека. Пострадали около 120.

Работа завода приостановлена до выяснения причин трагедии. Уголовное дело возбуждено по статье «халатность».