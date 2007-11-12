Катастрофа в Керченском проливе

Резкое ухудшение погодных условий в акватории Черного и Азовского морей привело к многочисленным авариям.

Затонули несколько российских кораблей, пострадали другие иностранные морские суда. До сих пор не известна судьба 20 человек. В настоящее время в Керченском проливе началась операция по сбору нефтепродуктов.

Катастрофа произошла накануне. Танкер перевозил 4 000 тонн мазута. Примерно 1200 тонн топлива вылилась в море. Сейчас вертолеты МЧС России проводят мониторинг акватории Керченского пролива. На основе его результатов специалисты смогут дать оценку масштабам экологического бедствия. В Крыму создан координационный штаб по ликвидации последствий аварий.