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Катастрофа в Керченском проливе

12 ноября 2007 16:30
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Резкое ухудшение погодных условий в акватории Черного и Азовского морей привело к многочисленным авариям.

Затонули несколько российских кораблей, пострадали другие иностранные морские суда. До сих пор не известна судьба 20 человек. В настоящее время в Керченском проливе началась операция по сбору нефтепродуктов.

Катастрофа произошла накануне. Танкер перевозил 4 000 тонн мазута. Примерно 1200 тонн топлива вылилась в море. Сейчас вертолеты МЧС России проводят мониторинг акватории Керченского пролива. На основе его результатов специалисты смогут дать оценку масштабам экологического бедствия. В Крыму создан координационный штаб по ликвидации последствий аварий.

# происшествия

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