Кассир гродненского супермаркета украла сотовый покупателя

Штраф в 1 миллион 50 тысяч рублей и увольнение с работы — так поплатилась кассир одного из гродненских супермаркетов за попытку нажиться за чужой счет.

Предметом кражи стал мобильный телефон, который забыла, рассчитываясь в кассе, продавец одного из расположенных в здании магазина торговых павильонов. Потерю заметил следующий по очереди покупатель, который предложил отнести мобильник в информационный центр.

Однако кассир отказалась, заявив, что знает девушку и сама вернет ей потерю. Между тем делать этого она не собиралась. Спрятала трубку и не призналась, когда забывчивая продавец вернулась в ее поисках. Однако воровка не взяла в расчет работу камер видеонаблюдения, сообщает www.ctv.by со ссылкой на газету «Рэспубліка».