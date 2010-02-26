Касатке из Орландо простили гибель дрессировщицы

Убившая дрессировщицу касатка останется в океанариуме SeaWorld, сообщает Associated Press. Такое решение администрация океанариума, расположенного в Орландо, штат Флорида, приняла вопреки требованиям усыпить кита-убийцу или выпустить его на свободу.

40-летняя сотрудница океанариума Дон Браншо погибла в среду, 24 февраля, на глазах у зрителей. Кит по имени Тиликум схватил дрессировщицу пастью за волосы, утащил ее под воду и принялся, по словам очевидцев, «играть с ней, как с игрушкой». Женщина погибла, получив тяжелые травмы и захлебнувшись. Руководитель отдела дрессуры SeaWorld Чак Томпкинс (Chuck Tompkins) заявил, что сейчас специалисты пытаются выяснить причины нападения, а представления с участием касаток временно не проводятся.

В связи со случившимся руководству океанариумов SeaWorld, работающих в Орландо, Сан-Диего и Сан-Антонио, предстоит определить дальнейшую методику работы с касатками. Возможность усыпить или выпустить Тиликума не рассматриваются: по словам Томпкинса, в дикой среде кит не выживет, а убивать его нельзя, поскольку Тиликум участвует в программе размножения и является компаньоном семи других касаток, пишет Lenta.ru.

Еще до этого инцидента Тиликум в океанариуме Орландо был на особом счету из-за особо крупных размеров — почти семь метров в длину — и агрессивности. Его считают одной из трех косаток, убивших другую дрессировщицу в 1991 году, а в 1999 в резервуаре животного нашли труп мужчины: предположительно, тот спрятался в помещении океанариума и после закрытия попал в бассейн с косаткой.