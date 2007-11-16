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Канадские полицейские убили польского эмигранта

16 ноября 2007 10:26
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По прилету Роберт Дзекански долго не мог пройти таможенный контроль: После 14 часов пребывания в зоне прилета нервы поляка не выдержали, и он начал громить оборудование аэропорта. В это время в соседнем зале его ожидала мать. Полицейские выстрелили в пассажира из электрошока, а когда тот упал, один из полицейских наступил коленом на его шею. Через несколько минут польский эмигрант скончался. МИД Польши потребовал от полиции Ванкувера тщательного расследования обстоятельств трагедии.
# происшествия

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