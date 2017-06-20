Как мать двоих детей стала наркокурьером: гашиш подложил ее избранник

Новости Беларуси. На нашей границе перекрыли канал поставки наркотиков из Европы через Беларусь в Россию. Гашиш пытались провезти в газовом баллоне. 40 килограммов зелья были спрятаны в топливном отсеке машины, принадлежавшей женщине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мать двоих детей и не подозревала, что по неволе стала наркокурьером. Загрузку нелегальным товаром в ее отсутствие произвел попутчик. Он и придумал всю преступную схему.

В путешествие из Беларуси в Европу пара отправилась вместе. Правда, у мужчины были отнюдь не романтические цели, как у его избранницы. Теперь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.