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Как мать двоих детей стала наркокурьером: гашиш подложил ее избранник

20 июня 2017 10:52
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Новости Беларуси. На нашей границе перекрыли канал поставки наркотиков из Европы через Беларусь в Россию. Гашиш пытались провезти в газовом баллоне. 40 килограммов зелья были спрятаны в топливном отсеке машины, принадлежавшей женщине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мать двоих детей и не подозревала, что по неволе стала наркокурьером. Загрузку нелегальным товаром в ее отсутствие произвел попутчик. Он и придумал всю преступную схему.

В путешествие из Беларуси в Европу пара отправилась вместе. Правда, у мужчины были отнюдь не романтические цели, как у его избранницы. Теперь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Наркотики

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