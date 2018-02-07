Как белорусские Бонни и Клайд сделали бизнес на платёжных терминалах?

Новости Беларуси. Любовь, дружба, преступный сговор, засада и неминуемая расплата. Детективная история семейно-криминального подряда раскрыта в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Муж с женой решили сделать бизнес на платежных терминалах системы QIWI, предназначенных для оплаты мобильной связи, интернета и сервисах в соцсетях и компьютерных играх. Похищать деньги гомельчане решили по ночам вместе с аппаратами.

Александр Добриян, СТВ:

Ночью у одного из платежных терминалов пропал сигнал сим-карты. Как оказалось, технический сбой вовсе не хакерская атака. С высокими технологиями злоумышленники справились обычным ломом. Терминал просто вырвали из стены. На тот момент в аппарате было 1250 рублей. Сумма подъемная, а вот утащить стокилограммовый терминал – здесь нужно было приложить усилия. Преступники оставили улики, однако все смыл дождь, служебно-разыскная собака взять след так и не смогла. Свидетелей ночной кражи тоже не оказалось. И тогда сыщики устроили засаду.

Алексей Нешитой, начальник отдела уголовного розыска Советского РОВД Гомеля:

Нами проводился комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Результатом которого стало в ночь с 4 на 5 февраля задержание лиц с поличным при краже терминала с другого магазина. При осмотре жилища задержанных был обнаружен и первый терминал, который они похитили ранее. Костяк банды налетчиков – молодая семейная пара (ему двадцать пять лет, ей – на год меньше). Эдакие Бонни и Клайд с юго-востока Беларуси. Только в отличие от американских коллег по криминальному цеху у белорусов есть дети двух и пяти лет. За детьми присматривал их товарищ. Позже он превратился в подельника. Платежный терминал оказался слишком тяжелым, понадобилась помощь друга. Удалось.