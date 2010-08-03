Кафе-бар в центре Минска ограбили по настоящему воровскому рецепту

В лучших традициях блокбастеров похитители унесли весьма крупную сумму, использовав маски и перчатки, и связав охранников. Причём, как утверждают оперативники, предотвратить грабёж можно было, следуя элементарным правилам безопасности.

Эти посетители не только не оставили, но и сами вынесли из кафе солидные чаевые. Украденных денег с лихвой хватило бы на целый VIP-банкет. По данным оперативников, из сейфа заведения похитили 32 с лишним миллиона рублей.

Неизвестные были в масках и действовали точно по сценарию криминального спектакля. В кафе проникли через веранду, затем связали скотчем охранника, и уже после пришло время сейфа. Он в этой цепи оказался самым слабым, но поистине золотым звеном.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

Хищению денег способствовала «надежность» сейфа. Сейф примитивной конструкции — возможно, был приобретен в силу экономии. Никакого труда взломать сейф не представляло. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.206 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Грабеж».

Кроме прочности сейфа, у оперативников появилось немало вопросов касательно системы сигнализации и того, действительно ли работала подключенная в свое время тревожная кнопка. Самих же ценителей незаконного меню пока разыскать не удалось.

Грабителям, которые, кстати, были в перчатках, не только это обстоятельство сыграло на руку. Вычислить налетчиков сейчас очень непросто по объективным причинам. Ведь в момент ограбления тех самых объективов камер видеонаблюдения в заведении почему-то не было.