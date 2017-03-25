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Кадры оперативной съемки: задержан водитель автомобиля, в котором обнаружены бутылки с горючей смесью

25 марта 2017 17:00
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Новости Беларуси. Меж тем, акция могла обернуться трагедией. Сотрудники КГБ получили оперативную информацию о готовящейся провокации во время несанкционированной акции.

Под оперативное наблюдение попал припаркованный 23-го марта на стоянке в районе Академии наук легковой автомобиль.

Уже установлен человек, который пригнал машину на это место.

Это 32-летний житель Минска Сергей Кунцевич. В автомобиле обнаружены звукоусиливающая аппаратура, провода, микрофон, картонные коробки с десятками бутылок, наполненных жидкостью с запахом горючей смеси и фитилями из ветоши.

Как установлено,

Сергей Кунцевич – сторонник Белорусского национального конгресса, инициатором которого является Николай Статкевич.

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас он в изоляторе временного содержания.

# происшествия # Акции протеста

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