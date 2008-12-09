Кабинет министров Греции провел экстренное заседание в связи с охватившими страну массовыми беспорядками

Хаос продолжается уже четвертые сутки. В данный момент акция протеста в Афинах переместились к зданию парламента. Группы молодежи с закрытыми лицами швыряют в полицейских бутылки с зажигательной смесью. Стражи порядка ограничиваются только слезоточивым газом. Известно, что арестованы около 170 человек. За несколько дней протестов центр города получил значительный ущерб. Сгорели более ста магазинов, административных зданий, банков. Жертвой огня стала даже рождественская ель, установленная в центре города. Всего акции протеста прошли в 10 городах по всей Греции. Начались беспорядки в субботу - после того, как полицейские застрелили подростка.