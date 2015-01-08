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К зданию французского посольства в Минске люди приносят зажженные лампады и цветы

08 января 2015 17:39
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Новости Беларуси. Беларусь решительно осуждает любые формы и проявления терроризма и экстремизма.

Соболезнования Президенту Французской Республики Франсуа Олланду направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

8 января целый день к зданию французского посольства в Минске люди приносят зажженные лампады и цветы. Ненадолго останавливаются и прохожие, чтобы почтить память погибших в результате терактов, выразить соболезнования. Среди роз и лент, в цветах французского флага и карандаши – как символ единственного орудия безоружных журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минчанин:
— Мне кажется, нельзя оставаться в стороне. Даже если мы находимся далеко от Франции, стоит быть неравнодушными.

Ксавье Ле Торривелек, международный эксперт при посольстве Французской Республики в Республике Беларусь:
Это очень важно ощущать понимание и поддержку. Это очень приятно, люди очень приятные. 

# происшествия # Теракт # Терроризм # Ксавье Ле Торривелек

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