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Соболезнования Президенту Французской Республики Франсуа Олланду направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

8 января целый день к зданию французского посольства в Минске люди приносят зажженные лампады и цветы. Ненадолго останавливаются и прохожие, чтобы почтить память погибших в результате терактов, выразить соболезнования. Среди роз и лент, в цветах французского флага и карандаши – как символ единственного орудия безоружных журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанин:

— Мне кажется, нельзя оставаться в стороне. Даже если мы находимся далеко от Франции, стоит быть неравнодушными.

Ксавье Ле Торривелек, международный эксперт при посольстве Французской Республики в Республике Беларусь:

Это очень важно ощущать понимание и поддержку. Это очень приятно, люди очень приятные.