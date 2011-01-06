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К застрявшим во льдах Охотского моря судам пробился ледокол «Адмирал Макаров»

06 января 2011 12:30
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Первым на буксир решили взять самый маленький из пострадавших — рефрижератор «Берег Надежды».

На очереди — плавбаза «Содружество» и научно-исследовательское судно «Профессор Кизиветтер», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Эта спасательная операция обойдется в копеечку. Жизни моряков ничего не угрожает. Корабли экстренно вызволяют изо льдов из-за материальной части. А значит, судовладельцам придется оплатить работу ледоколов, как во время аварии автомобилисты оплачивают вызов эвакуатора.

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