К месту схода лавины в горах Мурманской области прибыл еще один отряд МЧС

Спасатели ищут четырех белорусских туристов, которые попали в снежную западню. Поиски осложняет непогода – метель и сильный ветер.

Авиацию пока использовать нельзя и спасатели пытаются пробраться к зоне ЧП на снегоходах.

Напомним, в предгорье Хибин Мурманской области группа из шести белорусов прибыла 3 марта. Туристы не зарегистрировались в поисково-спасательном отряде, как того требуют меры безопасности и отправились в горы. 8 марта их накрыла снежная лавина.

Двоим из шести альпинистов удалось выбраться наружу. Они после тщетных поисков товарищей отправились за помощью в ближайший населенный пункт. Четыре человека, среди которых две девушки, считаются пропавшими без вести. Все они уроженцы Бреста.

С представительством МИД России в Мурманской области, МЧС и другими структурами в постоянном контакте – сотрудники консульской службы белорусского внешнеполитического ведомства. Дипломаты оказывает всю необходимую в этой ситуацию помощь гражданам Беларуси.