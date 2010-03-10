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К месту схода лавины в горах Мурманской области прибыл еще один отряд МЧС

10 марта 2010 14:52
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Спасатели ищут четырех белорусских туристов, которые попали в снежную западню. Поиски осложняет непогода – метель и сильный ветер.

Авиацию пока использовать нельзя и спасатели пытаются пробраться к зоне ЧП на снегоходах.

Напомним, в предгорье Хибин Мурманской  области группа из шести белорусов прибыла 3 марта. Туристы не зарегистрировались в поисково-спасательном отряде, как того требуют меры безопасности и отправились в горы. 8 марта их накрыла снежная лавина.

Двоим из шести альпинистов  удалось выбраться наружу. Они после тщетных поисков товарищей отправились за помощью в ближайший населенный пункт. Четыре человека, среди которых две девушки, считаются пропавшими без вести. Все они уроженцы Бреста.

С представительством МИД России в Мурманской области, МЧС и другими структурами в постоянном контакте – сотрудники консульской службы белорусского внешнеполитического ведомства. Дипломаты оказывает всю необходимую в этой ситуацию помощь гражданам Беларуси.

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