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Известны причины аварии на российской подлодке Нерпа в Японском море

10 ноября 2008 08:40
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Ими стали несанкционированное включение пожаротушения и выброс фреона. Такие выводы официально подтвердили в Комиссии по расследованию ЧП. Нештатная ситуация произошла во время испытаний атомохода 8-го ноября. На борту находились 208 человек, 20 из которых погибли. Сама субмарина полностью исправна. Она своим ходом вернулась в пункт временного базирования, где ее тщательно проверили. Сегодня в Покровском храме Владивостока состоялась панихида по жертвам трагедии. На неё пришли сотни человек, большинство из них — военные моряки. Завтра в Приморье — день траура.
# происшествия

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