Известны предварительные итоги расследования падения воздушного шара

Трагедия произошла под Минском в минувшую пятницу, погибли два человека. Во время полета летательный аппарат начал резко снижаться, зацепил жилые дома и рухнул на землю. После удара в нем взорвались баллоны с газом, затем начался сильный пожар. В корзине шара летела семья из трех человек, а также инструктор, на которого и был зарегистрирован аэростат.



Крушение унесло сразу две жизни. Муж и жена погибли на месте. Их дочь и пилот с травмами доставлены в больницу. Сейчас все детали трагедии выясняет транспортная прокуратура. Как сообщил, Леонид Круковский, исполняющий обязанности минского транспортного прокурора, установлено, что разрешение на выполнение полетов имелось. Аэростат в установленном порядке зарегистрирован и внесен в государственный реестр гражданских воздушных судов Республики Беларусь. Частное лицо, в собственности которого находилось это воздушное судно, имеет свидетельство пилота теплового аэростата, полученное после соответствующего обучения.



По предварительным данным, причиной трагедии является резкое изменение погодных условий.



Сегодня в Беларуси зарегистрировано еще четыре воздушных шара, правда, лишь один из них – в рабочем состоянии. Кстати, в нашей стране потенциальные пилоты аэростатов могут получить только теоретическую подготовку – практике же обучают в России, Украине и странах Балтии. А в Беларуси прогулки под облаками становятся все более экстремальными. Нынешнее падение шара стало далеко не первой аварией в воздухе, произошедшей в республике за последний год. Только в Гомельской области потерпели крушение три легкомоторных самолета и один вертолет.