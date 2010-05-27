Известны первые итоги расследования обстоятельств взрыва в Ставрополе

Теракт унес жизни семерых человек.

В числе приоритетных следователи рассматривают две версии.

В случае причастности к теракту боевиков с Северного Кавказа их целью была дестабилизация обстановки в регионе. У националистов же мотивом для организации взрыва могло стать разжигание межнациональной розни. Следователи составляют фотороботы подозреваемых.

Напомним, теракт у городского Дома культуры произошел накануне вечером за 15 минут до начала концерта. Дистанционно сдетонировало взрывное устройство мощностью 250 граммов в тротиловом эквиваленте. Погибли 7 человек, в том числе 12-летняя девочка. Сейчас медики борются за жизнь более четырех десятков раненых. Состояние многих из них — крайне тяжелое.

28 мая на Ставрополье объявлено днем траура.