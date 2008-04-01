Известны официальные причины падения башенного крана

После экспертизы стало известно - один из выключателей крана все-таки был неисправен. Таким образом, речь идет о нарушении техники безопасности. Строители установили технику с нарушениями, один из страховых механизмов в нужный момент не сработал.



Напомним, трагедия произошла в столичном районе Масюковщина две недели назад. 4 секунды - и 30-метровый башенный кран вместе с оператором рухнул на землю. От удара кабину полностью смяло. 25-летняя крановщица осталась жива, но она все еще в реанимации. В ближайшее время материалы дела будут переданы в прокуратуру.



Вызывает беспокойство тот факт, что 9 из 10 кранов в республике уже исчерпали свой ресурс. За последние 6 лет - 29 аварий с высотной техникой и почти во всех случаях - похожие схемы и последствия. Всему виной - человеческий фактор и изношенность оборудования.



Парк башенных кранов в стране старый, а его капитальным ремонтом занимается всего одно предприятие. Восстановление обходиться в половину стоимости нового крана.



Сейчас в Беларуси идет масштабная модернизация парка строительной техники. То, что не подлежит ремонту, утилизируют и приобретают новое. В 2007-м закуплено 57 башенных кранов, а в Могилеве открыто их собственное производство. В этом году строительные организации получат еще сотню новых машин.



Высотной технике - особое внимание. Четверть парка башенных кранов уже оснащены современными приборами безопасности - своеобразными черными ящиками-регистраторами. Они фиксируют каждое движение крана. Данные, полученные с датчиков, хранятся 10 лет и в случае трагедии помогут узнать ее причины. С модернизацией отрасли ЧП на стройках станет меньше.